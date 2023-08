Fugge per due giorni fuori regione per fare acquisti, ma era in affidamento ai servizi sociali: arrestato

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno arrestato un 28enne, già noto per i numerosi precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, per violazione del regime di affidamento in prova ai servizi sociali.

Il 28enne, infatti, stava scontando una pena definitiva per reati in materia di sostanze stupefacenti, ma uno dei presupposti essenziali affinché potesse continuare a beneficiare della misura alternativa al carcere era costituito dal fatto che non abbandonasse la propria abitazione in assenza di valida giustificazione.

Al contrario, in occasione di un controllo da parte della Volante, i poliziotti non lo hanno trovato in casa ed hanno rapidamente accertato che l’uomo non si era premunito di alcuna autorizzazione ad allontanarsi dalla propria abitazione.

Approfondendo la situazione, gli agenti hanno peraltro scoperto che l’assenza del 28enne da casa non era estemporanea, ma che al contrario egli si era arbitrariamente recato fuori regione per due giorni allo scopo di fare acquisti.

Il giovane è stato rintracciato e condotto in carcere a Spoleto.