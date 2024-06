Condannato per una raffica di furti, rintracciato e arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Foligno ha arrestato un 57enne, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene dopo che è risultato condannato in via definitiva per una serie di furti aggravati.

I poliziotti lo hanno condotto l'uomo in carcere in quanto è risultato destinatario di due condanne definitive inflittegli in ragione di altrettanti episodi di furto aggravato di cui è risultato il responsabile. Il 57enne dovrà scontare una pena complessiva pari a quattro anni e tre mesi di reclusione. I poliziotti hanno avuto notizia della presenza dell’uomo all’interno di un hotel della città e una volta identificato lo hanno portato nel carcere di Capanne.