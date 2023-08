Costano, rispettosi dell'ambiente e illuminati con energie rinnovabili: ecco i nuovi giochi per bambini

Il Comune di Bastia Umbra ha acquistato e installato giochi per bambini, rispettosi dell'ambiente e autonomamente illuminati grazie a fonti di energia rinnovabile, presso l’area verde di Costano in via Sant’Antonio.

“L’attenzione al territorio, ma anche alla sostenibilità - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Santoni - è importante. Nel coniugare attrezzature ludiche e ambiente è stata fornito un gioco con pannello fotovoltaico integrato nel tetto di copertura e relativa pavimentazione anti-trauma in piastre assorbi urto. Completa l’area un tavolo da pic nic e parte della staccionata per circoscrivere l’area ludica con un investimento complessivo di circa 20.000 euro”.

“È stato un impegno di questa amministrazione – spiega il sindaco Paola Lungarotti– un intervento doveroso per i più piccini e le famiglie di Costano che aspettavano da tanto tempo. L’attenzione ai bambini, al loro benessere, alla socializzazione, ai luoghi dove i genitori si incontrano, è una priorità assoluta di questa amministrazione. Nell’investire ed incrementare fondi per altre aree verdi del territorio è già stato assunto un impegno economico quasi di 16.000 euro”.