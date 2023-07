Assisi, anziano si perde in ospedale, cade e sbatte la testa: ritrovato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti presso l'ospedale dove era stato segnalato l’allontanamento di un paziente, classe 1936, affetto da gravi problemi di salute.

Il personale sanitario, preoccupato per le condizioni di salute dell’anziano, ha riferito ai poliziotti che l’86enne non si trovava più all’interno della propria stanza e che, verosimilmente, si era allontanato dalla struttura.

Gli agenti si sono messi alla ricerca all'interno dei reparti dell’ospedale e le zone in prossimità della struttura. Alla fine l'uomo è stato trovato in un altro reparto, riverso a terra e con una ferita alla testa, probabilmente causata da una caduta.

Avvicinato, è apparso visibilmente disorientato e spaventato. Dopo essere stato tranquillizzato, l’uomo è stato quindi affidato alle cure dei sanitari che hanno ringraziato i poliziotti per l’aiuto e la professionalità.