Corciano, 80enne ferma per strada con due gomme bucate sotto il nubifragio: salvata dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti nei pressi di un centro commerciale a Corciano per prestare soccorso ad una donna che, a causa del violento temporale, era rimasta in panne con la propria auto. Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato l’auto, ferma in mezzo alla carreggiata, con due pneumatici forati.

La donna, italiana di 80 anni, ha detto agli agenti ci vivere da sola e di non sapere come tornare alla propria abitazione. I poliziotti dopo aver tranquillizzato la 80enne, hanno attivato i dispositivi elettronici ad alta visibilità in dotazione alla volante, al fine di segnalare l’avaria del veicolo e, viste anche le condizioni atmosferiche avverse, scongiurare eventuali incidenti.

Una volta messa in sicurezza la circolazione, i poliziotti l’hanno aiutata a spostare l’auto all’interno di un’area di servizio e poi l’hanno riaccompagnata a casa.