Foligno, anziana in difficoltà soccorsa dalla Polizia e portata in ospedale

Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno notato, nei pressi di via Lazio, una signora anziana che vagava in strada, scalza e in vestaglia.

Dopo averla avvicinata, gli operatori le hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto e come mai si trovasse lì. La donna, in evidente stato confusionale, non è riuscita a fornire una risposta chiara, mostrando subito evidenti difficoltà.

I poliziotti l’hanno quindi fatta salire sull’auto di servizio per riaccompagnarla a casa, cercando, lungo il tragitto, di acquisire qualche informazione in più in merito ai familiari.

Una volta constatato che i figli della donna si trovavano in Svizzera e che nessuno poteva prestarle assistenza, gli agenti hanno contattato il personale del 118 che, poco dopo, è intervenuto sul posto. La donna è stata quindi accompagnata dai sanitari presso l’Ospedale di Foligno.