Terremoto a Spoleto, rimandato Umbria Tango Festival edizione winter

A seguito degli eventi sismici che hanno interessato la città di Spoleto, l’edizione winter di Umbria Tango Festival, in programma venerdì 9 e sabato 10 febbraio, non va in scena. In queste giornate, un’ordinanza del sindaco ha infatti disposto la chiusura degli edifici pubblici, quindi anche del Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti che avrebbe dovuto ospitare il festival.

L’organizzazione comunica che la manifestazione sarà riprogrammata “in accordo con il Comune di Spoleto” e nei prossimi giorni sarà resa nota la nuova data dell’evento.

La segreteria di Umbria Tango Festival rimane a disposizione per richieste e chiarimenti:

Paolo Selmi 340.4580573 info@umbriatangofestival.it.