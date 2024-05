Norcia, cambia la ditta e inizia l'ultima fase dei lavori nella galleria Forca di Cerro

Inizia lunedì 27 maggio l’ultima fase dei lavori di riqualificazione e miglioramento della sicurezza all’interno della galleria “Forca di Cerro”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”.

Gli interventi, in accordo con gli Enti Locali, sono stati pianificati in modo tale da garantire la percorribilità del tunnel che resterà sempre aperto al traffico. In particolare, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno con transito consentito a senso unico alternato regolato da semaforo dalle 22:00 alle 6:30 del giorno successivo, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

L’ultimazione è prevista entro il mese di luglio. I lavori avviati da Anas riguardano l’ammodernamento degli impianti di illuminazione e di ventilazione che, insieme ai lavori ultimati nelle gallerie di Triponzo (lunga 1,2 km) e di Balza Tagliata (310 m), comportano un investimento complessivo di circa 6,8 milioni di euro.

Gli interventi erano stati sospesi a giugno dello scorso anno, come concordato con gli Enti locali, per garantire la percorribilità dell’itinerario da parte dei turisti durante la stagione estiva. In autunno però l’impresa esecutrice non aveva provveduto ad avviare le ultime attività di completamento, nonostante i ripetuti solleciti e ordini di servizio da parte di Anas. Per questo è stato necessario avviare le procedure di Legge per affidare le lavorazioni rimanenti a una nuova impresa.

Nella galleria, lunga 4 chilometri, sono state completate le principali lavorazioni: demolizione dei vecchi impianti esistenti, installazione delle canaline per l’alloggiamento dei nuovi cavi, posa in opera di cavi elettrici per uno sviluppo complessivo di circa 115 chilometri, montaggio dei nuovi proiettori per l’illuminazione, montaggio dei nuovi ventilatori, verniciatura interna e realizzazione delle nuove cabine elettriche.

L’intervento rientra nel programma di riqualificazione e potenziamento della rete stradale umbra, avviato da Anas (Gruppo FS Italiane) per un investimento di oltre un miliardo di euro tra lavori completati, in corso e previsti.