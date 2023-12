Tsa incontra Tuoro: "Insieme per un servizio sempre migliore per residenti e turisti"

L’incontro con il Comune di Tuoro sul Trasimeno conclude la serie di confronti tra Tsa Trasimeno servizi ambientali e le amministrazioni socie dell’azienda, volute dal presidente Cristian Betti per un approfondimento diretto delle necessità del territorio e delle sue peculiarità. Betti, accompagnato dai tecnici di Tsa, ha incontrato la sindaca Maria Elena Minciaroni e i dirigenti comunali per affrontare le questioni più urgenti con un occhio già rivolto alla prossima stagione turistica.

"Abbiamo completato un primo giro di confronto con gli amministratori dei Comuni serviti da Tsa per poter razionalizzare e organizzare al meglio il servizio, adeguandolo, quando possibile, alle singole necessità così da venire incontro al meglio alla collettività. È la prima fase di una collaborazione che vogliamo fortemente sia costante e continua verso una gestione sempre più sostenibile, anche economicamente, per i cittadini". È il commento del presidente di Tsa, Cristian Betti.

"È stato estremamente positivo e produttivo l’incontro tra il management di Tsa e l’amministrazione comunale di Tuoro. L’obiettivo è quello di rendere sempre più efficienti e puntuali i servizi di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, tanto nel centro storico che nelle numerose frazioni che contraddistinguono il nostro territorio. Un miglioramento, con la possibilità di attivare nuovi servizi, importante anche in previsione della stagione turistica 2024 e, di conseguenza, sia per i residenti che per i tanti turisti". Così la sindaca di Tuoro sul Trasimeno, Maria Elena Minciaroni.