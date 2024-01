Tsa, centri di raccolta comunali: un 2023 dai grandi numeri. Betti: "Servizio sempre più utilizzato dai nostri utenti"

Sono estremamente positivi i numeri dei centri di raccolta comunali gestiti da Tsa Trasimeno servizi ambientali nel territorio di sua competenza. Undici le riciclerie autorizzate e gestite dall’azienda, dove i cittadini possono conferire rifiuti differenziati provenienti da utenze domestiche. Rifiuti come carta e cartone; vetro; rifiuti biodegradabili come sfalci e potature; tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e apparecchiature fuori uso contenenti cloro, fluoro, carbonio; olio e grassi commestibili; medicinali; batterie; apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti sostanze pericolose; legno; metallo; rifiuti ingombranti; imballaggi vari.

A conclusione del 2023, sono state raccolte complessivamente 239 tonnellate di plastica, 504 di carta, 1.632 di vetro. E ancora: 638 tonnellate di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), 1.530 tonnellate di legno, 603 di metallo, 1.639 di verde.

Il totale dei rifiuti differenziati raccolti è il frutto di 112.514 ingressi così suddivisi: 30.988 a Corciano (Ellera); 7.000 a Corciano (Mantignana); 20.543 a Magione; 12.071 a Passignano (Le Pedate); 16.964 a Castiglione del Lago – Pineta; 1.354 a Paciano; 3.349 a Città della Pieve – Moiano; 6.186 a Città della Pieve – Canale; 11.437 a Panicale (La Potassa); 2.622 a Piegaro (Pietrafitta).

Si ricorda che il conferimento dei rifiuti è gratuito e possono accedere tutti i contribuenti del rispettivo Comune.

Per conferire i rifiuti è necessario presentarsi con la tessera sanitaria dell’intestatario Tari verrà utilizzata per registrare le tipologie e il peso dei materiali conferiti.

"Sono numeri molto incoraggianti che ci confermano come tra i nostri utenti si stia sempre più diffondendo l’attenzione verso l’ambiente, attraverso l’attuazione di comportamenti virtuosi a favore della sostenibilità anche economica". È il commento del presidente di Tsa, Cristian Betti. "Nei prossimi mesi porteremo a conclusione ulteriori progetti che integreranno ulteriormente il servizio di raccolta differenziata per rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità del territorio" ha sottolineato ancora Betti.