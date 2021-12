Drive Through di Cerbara, tartufai donano tute anti-contagio. Puletti (Lega): "Gesti di grande umanità"

Non è passata inosservata l’iniziativa di beneficenza promossa dall’Associazione Tartufai Altotevere, insieme a Comitato Libera Cerca e ad una nota azienda di tartufi, che hanno raccolto fondi a favore del Drive Through di Cerbara e consegnato 310 tute anti-virali alla coordinatrice del reparto covid Giovanna Machi. Un plauso speciale è arrivato dal consigliere regionale della Lega Umbria, Manuela Puletti.

"Ancora una volta – ha sottolineato Puletti - l'Associazione Tartufai Altotevere, senza proclami, si è dimostrata vicina al territorio, rispondendo alle esigenze di chi durante la pandemia ha vestito i panni del supereroe: gli operatori sanitari che combattono il virus in prima linea con abnegazione, sacrificio e spirito di servizio. L'Associazione, che ringrazio per le tante iniziative promosse, unisce una sana passione alla volontà di operare per il bene comune. Gesti di grande umanità per nulla scontati, uniti nel ricordo del mai dimenticato tartufaio Jimmy Cecchini, che dimostrano il valore di queste associazioni, orgoglio per il territorio tifernate, che meritano di essere maggiormente valorizzate e tutelate". Già lo scorso anno, con i proventi della vendita del tartufo,vennero donati al centro Covid di Città di Castello 400 tute e 3000 guanti.