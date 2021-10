All'azienda Manini il premio "Le fonti Awards Italy": "Impresa fiore all'occhiello dell'Umbria"

“A nome personale e della città di Assisi esprimo le più fervide congratulazioni all’azienda Manini Prefabbricati per aver ricevuto il prestigioso premio Le Fonti Awards Italy”. Inizia così il commento del sindaco Stefania Proietti alla notizia che ha riguardato l’impresa di Assisi a cui per la seconda volta a Milano le è stato conferito il riconoscimento come “eccellenza dell’anno per la sostenibilità delle strutture prefabbricate”.

“Faccio i complimenti al fondatore dell’azienda, Arnaldo Manini che ha creato oltre mezzo secolo fa un’impresa industriale che è un fiore all’occhiello della nostra realtà produttiva, avendo inciso in maniera profonda in termini occupazionali nel contesto economico del territorio, e gli stessi complimenti li rivolgo al managment e ai lavoratori e alle lavoratrici della Manini Prefabbricati che con il loro impegno e la loro abnegazione hanno reso sempre più grande l’azienda”.

Le Fonti Awards Italy fa parte dei premi internazionali Le Fonti Awards , pertanto ogni vincitore oltre ad avere il massimo di visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di una importante esposizione mediatica a livello globale presso la comunità degli investitori, in tutte le città dove il Premio è presente: New York, Hong Kong, Dubai, Singapore, Londra e molti altri centri finanziari globali.