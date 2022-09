Bastia Umbra: niente alcol, lattine o vetro durante il Palio di San Michele

Tutto pronto per la 60esima edizione della tradizionale manifestazione del “Palio de San Michele” e scatta il divieto di vendita di alcolici, lattine e vetro.

Durante la manifestazione, organizzata dall’Ente Palio de San Michele, tra il 19 e il 29 settembre 2022, in tutto il territorio dBastia Umbra nell’arco orario 20.00 - 06.00 sarà in vigore l’ordinanza con la quale “è fatto obbligo ai pubblici esercizi e agli eventuali esercenti commercio su aree pubbliche di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e private del relativo tappo di chiusura); è ugualmente vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra indicate, in piazza Mazzini e nelle aree limitrofe, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione delle festività organizzate dall’Ente Palio de San Michele.

Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande abilitati anche alla ristorazione le prescrizioni dette sono limitate alla sola attività di bar, a condizione che le bevande siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli e non al banco, rimanendo comunque tassativamente ricompreso l’asporto nei limiti sopra indicati.

I limiti della presente ordinanza non trovano applicazione all’interno degli esercizi che effettuano l’attività di somministrazione a carattere permanente come complementare a quella di trattenimento e svago”.