Un album di figurine per celebrare i volti dello sport locale: originale iniziativa del Comune di Magione

Intere generazioni di ragazzini sono cresciute, a partire dagli anni '80, con le collezioni di figurine e gli immancabili album in cui raccoglierle: calciatori innanzitutto, ma anche personaggi dei cartoni animati, di mini serie televisive per bambini, di animali e di associazioni che ne tutelano le specie.

Adesso il Comune di Magione, con una trovata davvero simpatica e originale, ha pensato di raccogliere in un album di figurine i volti dei componenti delle squadre sportive magionesi Tmm-Futura energie, Asd Fortitudo Magione, San Feliciano Volley, Asd Virtus Magione e Junior Carpine Magione.

Gli album e i pacchetti di figurine a Magione, pubblicato dalla società Akinda, si possono acquistare nella Cartolibreria Moretti, in via XX Settembre; e, in via della Sapienza 127, nel negozio di Franca Belardinelli.

“Un modo storico e nuovo, allo stesso tempo, di conoscere staff e giocatori delle squadre del nostro Comune” afferma Massimo Lagetti, vicesindaco con delega allo sport, che aggiunge: “storica perché le raccolte degli album di figurine sono legate a tante generazioni del passato. Ma anche nuova, perché l’album che in tanti potranno divertirsi a completare, riflette specificatamente il mondo sportivo del nostro territorio, la passione di tanti giovani che vi si dedicano, l’impegno di chi gestisce queste società sportive consentendo a tanti ragazzi e ragazze di stare insieme in un contesto sicuro”.

“L’impegno dell’amministrazione a favorire la pratica dello sport – ricordano l’assessore e il sindaco Giacomo Chiodini nella presentazione della pubblicazione – è dimostrata dagli importanti investimenti e dalla grande attenzione posta nella realizzazione di strutture sportive di qualità nelle diverse frazioni del territorio. Fondamentale per il loro funzionamento e gestione è il lavoro delle società sportive che ringraziamo per l’impegno e la passione che mettono nello svolgimento delle loro attività. Sarà bello, scorrendo questo album, rincontrarli tutti: dirigenti, allenatori, sportivi”.

Dunque, buona collezione a tutti!