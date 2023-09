Ai domiciliari ma riceve troppe visite non autorizzate, torna in carcere

Era ai domiciliari con il divieto di incontrare persone al di fuori dei familiari conviventi. Per questo, ieri pomeriggio, gli uomini del commissariato di Foligno hanno arrestato un 34enne, noto per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

Gli agenti lo hanno condotto in carcere su disposizione del magistrato di Sorveglianza di Spoleto, provvedimento scaturito da gravi violazioni al regime della detenzione domiciliare al quale era sottoposto.

Il 34enne, infatti, stava scontando una pena definitiva a Foligno, ma uno dei presupposti essenziali affinché potesse continuare a beneficiare della misura alternativa al carcere era rappresentato dal fatto che non ricevesse visite presso la propria abitazione, a meno che non si trattasse di persone autorizzate.

Al contrario, nello svolgimento dell’attività di monitoraggio del giovane, i poliziotti hanno documentato molte visite "illegali".

Per questo motivo, gli operatori hanno segnalato la situazione al magistrato di Sorveglianza di Spoleto, il quale ha disposto la detenzione in carcere dove finirà di scontare 13 mesi di condanna.