Corciano Festival, la 59esima edizione si chiude con la disfida degli arcieri e un bilancio da tutto esaurito

Il Corciano Festival si chiude con la disfida degli Arcieri e la vittoria del rione Serraglio e un bilancio più che positivo tra eventi musicali, teatrali, letterari, mostre, con il tutto esaurito per ogni evento.

"Siamo molto soddisfatti di questa edizione del Corciano Festival che si chiude con un ottimo bilancio. C’è stata grande affluenza di persone provenienti da diverse località della regione, ma abbiamo visto anche l’arrivo di numerosi turisti felici di scoprire le tradizioni rievocate durante l’Agosto Corcianese, che hanno fatto loro apprezzare ancor più le bellezze del nostro borgo. Non solo le rievocazioni storiche hanno registrato il tutto esaurito, molto successo anche per gli appuntamenti musicali e per gli incontri letterari. Degno di nota l’itinerario visivo itinerante che si è snodato dalla chiesa di San Francesco, con i pannelli che riproducono gli affreschi della Cappella Sistina – realizzati grazie alla concessione delle immagini dei Musei Vaticani - alla chiesa Santa Maria Assunta dove è possibile ammirare la Pala dell’Assunta del Perugino, opera molto cara a noi corcianesi" affermano gli organizzatori della Pro loco di Corciano che ringraziano "tutti i corcianesi che di anno in anno si spendono sempre più numerosi per aiutarci a realizzare il Festival, animati di passione e senso di appartenenza".

"Complimenti all’organizzazione Pro loco Corciano, al suo presidente Luca Rossi, a tutto il consiglio direttivo e a tutti i volontari Corcianesi - le parole del sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti - È grazie a voi che date anima e corpo durante questo evento che tutto scorre alla perfezione".

Ospiti della sezione letteraria curata da Filippo Bertoni sono stati Diletta Cappannini, Nora Venturini, Simona Baldelli, Antonietta Petetti, Antonio Pascale, Mario Eleno, Beppe Convertini e Nicodemo Gentile. Incursioni anche di Giulio Scarpati, Silvia Vecchini e Sergio Pasquandrea.

Per la sezione musicale quest'anno è stata la volta della masterclass di Laszlo Marosi e Diba e si sono alternati sul palco la Corciano Festival Orchestra e il Corciano Festival Ensemble diretti dal maestro Alessandro Celardi, l’ensemble Nova Alta e uno dei più importanti musicisti della scena musicale jazzistica, Javier Girotto.

Grande successo di pubblico e di critica anche per la sezione teatrale che in questo 2023 ha visto il gradito ritorno a Corciano dei Maurizio Schmidt e Farneto Teatro che, in collaborazione con Artesia Sicilia, hanno portato in scena un progetto realizzato appositamente per il 59esimo Agosto Corcianese, "L'Orestea - le regole del giogo" di Eschilo. Anche una sera all’insegna dello spettacolo di strada con la compagnia Chien Barbu Mal Rasè, che ha dilettato i presenti tra teatro e arte circense, e una caccia al tesoro speciale costruita ad hoc per riscoprire luoghi nascosti e inconsueti del borgo di Corciano da Roompicapo.

Infine, piazze e vie gremiti in occasione delle giornate incentrate sulle rievocazioni storiche che hanno portato i fruitori “a spasso tra Medioevo e Rinascimento” confermandosi a tutti gli effetti eventi di punta dell’Agosto Corcianese.

Il Corciano Festival – 59esimo Agosto Corcianese è stato realizzato dall’associazione turistica Pro Loco Corciano in collaborazione con il Comune di Corciano e con il sostegno della Regione Umbria, della Banca Centro Toscana Umbria - Gruppo Bcc Iccrea, della Fondazione Perugia e da alcune aziende private del territorio.