Agguato dopo la lite, tre giovanissimi in manette

Attirato in una trappola e pestato. Costretto, dietro la minaccia di una pistola, a salire in auto. Picchiato ancora, forse con un cric, poi abbandonato davanti al pronto soccorso dell’ospedale di Spoleto. Tre ventenni, cittadini italiani di seconda generazione, sono stati individuati dalla Procura della Repubblica di Spoleto come i responsabili dell’aggressione a un coetaneo spoletino, avvenuta nella notte tra il 27 e il 28 aprile. Nei loro confronti il gip ha confermato la richiesta di custodia cautelare in carcere con l’ipotesi di tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, due gruppi di giovani sarebbe arrivato alle mani davanti al bowling cittadino. Successivamente, intorno alle 2 di notte, le due fazioni si sarebbero nuovamente fronteggiate di fronte a un bar, un ragazzo sarebbe rimasto ferito da una bottigliata. Successivamente, il gruppo del ragazzo ferito, secondo quanto ricostruito, avrebbe dato appuntamento alla vittima del tentato omicidio nei giardini di una scuola. Doveva essere un incontro per chiarire e chiudere la vicenda, si sarebbe trattato di un vero e proprio agguato. Dopo le prime botte, inoltre, sarebbe spuntata una pistola con la quale il ragazzo sarebbe stato minacciato e costretto a salire in macchina per essere portato in un luogo non ben identificato dove il pestaggio è proseguito. La vendetta si è conclusa solo quando il ferito è stato scaricato davanti al pronto soccorso. Le successive indagini del commissariato di Spoleto e della squadra mobile di Perugia hanno portato a individuare i presunti responsabili, risalendo a loro con testimonianze e risultanze tecniche, oltre che da intercettazioni. Il pestaggio sarebbe stato anche filmato, gli investigatori, coordinati dal procuratore capo Claudio Cicchella, sono al lavoro per recuperarlo Nella mattinata di oggi le misure cautelari sono state eseguite, sono in corso gli interrogatori. Secondo l’accusa, i colpi che hanno raggiunto alla vittima alla testa solo per una causalità e per la difesa che il giovane è riuscito a opporre, non sono diventati letali.

Le perquisizioni hanno permesso di recuperare una pistola scacciacani e il proiettile, però di.un'altra pistola al momento non trovata dalla polizia. Forse la stessa utilizzata a Foligno la sera prima dell'aggressione per esplodere un colpo in aria. Azione di cui sarebbe ritenuto responsabile uno dei tre arrestati, il solo con precedenti di cui gli inquirenti sottolineano la pericolosità. Non coinvolto nelle precedenti liti, sarebbe stato chiamato per dare una "lezione" ai rivali.