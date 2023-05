Bastia Umbra, rompe la mandibola a un giovane e poi fugge in Germania: rintracciato e arrestato

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Assisi hanno arrestato, a seguito di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia, un albanese di 23 anni che, a luglio, in un esercizio pubblico di Bastia Umbra, insieme con altri due ragazzi, un connazionale di 30 anni e un italiano di 24 anni, aveva aggredito un moldavo, provocandogli delle gravi lesioni personali e la frattura della mandibola.

Le indagini condotte dagli investigatori del Commissariato di Assisi, coordinate dalla Procura di Perugia, avevano poi consentito di identificare i tre uomini e ricostruire la vicenda e la contestazione a tutti del reato di lesioni personali aggravate in concorso con contestuale richiesta di misura cautelare.

Il gip presso il Tribunale di Perugia ha emesso un'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere che veniva eseguita solo nei confronti di due delle tre persone coinvolte in quanto il 23enne era riuscito a far perdere le tracce.

Il personale del Commissariato di Assisi lo ha rintracciato in Germania, dove è stato fermato dalla polizia tedesca. Ieri, a seguito della concessione dell'estradizione il 23enne è stato imbarcato su un aereo a Francoforte e arrestato a Roma-Fiumicino e portato in carcere a Perugia.