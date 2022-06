Aggrediscono e picchiano un ragazzo con il tirapugni, due denunciati a Deruta

In due aggrediscono un giovane in un locale e finiscono denunciati dai Carabinieri della Stazione di Deruta.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 giugno, sono intervenuti presso un locale della Media Valle del Tevere dove due italiani hanno colpito un giovane per futili motivi procurandogli lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

Le indagini hanno permesso di risalire ai due presunti aggressori in poco tempo. I due, già noti ai Carabinieri, sono stati perquisiti e trovati in possesso di un tirapugni, sottoposto a sequestro. UNo dei due è stato segnalato per uso personale di sostanza stupefacente.

I Carabinieri della Compagnia di Todi, in prossimità della Festa della Repubblica, hanno incrementato il presidio del territorio, al fine di reprimere reati in genere, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio.

I militari impiegati hanno controllato 161 veicoli, 275 persone e 8 esercizi commerciali. Tale attività ha portato ad elevare 16 contravvenzioni al Codice della Strada.