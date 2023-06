Lite in famiglia, afferra la madre per i capelli e la strattona: interviene la Polizia

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti a Bastia Umbra per sedare una lite in famiglia. A chiamare la Polizia una conoscente del gruppo familiare, spaventata per il comportamento di un uomo che stava aggredendo la propria madre.

Giunti sul posto, gli agenti hanno appurato che la lite era cessata e che l’appartamento si presentava in disordine a causa della colluttazione avvenuta poco prima.

Dopo aver riportato la calma tra le parti gli operatori hanno identificato l’aggressore, un italiano di 30 anni, in vidente stato di alterazione dovuto all’abuso di sostanze alcoliche. Dai racconti non era la prima volta che a causa dell'alcol, del quale abusava per un periodo difficile della propria vita, assumeva atteggiamenti ostili in famiglia.

Nell’ultimo episodio, la lite era però degenerata e l’uomo l’aveva aggredito la madre afferrandola per i capelli e strattonandola più volte. Fatta chiarezza sulla situazione, gli agenti delle Volanti hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a dare assistenza al 30enne che, nel corso della lite, si era provocato alcune escoriazioni.

Verificato che nessun altro dei presenti necessitava di cure mediche, gli operatori hanno effettuato un accertamento sull’eventuale possesso di armi che ha dato esito positivo. È emerso che la vittima era detentrice di un fucile semiautomatico, regolarmente denunciato, che è stato ritirato in via cautelare.