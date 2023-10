Cannara, ubriaco si mette in mezzo alla strada e poi si scaglia contro i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri del Radiomobile di Assisi hanno arrestato a Cannara un rumeno di 26 anni per lesioni aggravate, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato fermato intorno alle 22 da una pattuglia dei Carabinieri che è intervenuta, su richiesta di diversi cittadini, in quanto in evidente stato di ubriachezza, si era posizionato in mezzo alla strada bloccando così le auto in transito nella via Sant’Angelo, rischiando pure di farsi investire.

Alla vista dei militari, il 26enne si sarebbe agitato ancora di più, imprecando contro tutti gli automobilisti che si erano fermati in zona e anche nei confronti della fidanzata, che tentava invano di calmarlo. Il giovane avrebbe continuato a lanciarsi in mezzo alla strada e ad insultare ripetutamente i militari, sino ad arrivare a colpire con uno schiaffo uno di loro, per poi scagliarsi contro di lui e farlo cadere in terra. L’immediato intervento del collega avrebbe permesso di mettere in sicurezza il giovane, che è stato poi portato in caserma a Santa Maria degli Angeli e arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In sede di direttissima l’uomo ha patteggiato una condanna a sei mesi di reclusione con sospensione della pena.