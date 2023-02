Assisi, ubriaco aggredisce i poliziotti e tenta di prendere la pistola: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Assisi sono intervenuti nei pressi di un supermercato della città per la presenza di una persona che, ubriaca, si aggirava nell’area destinata allo scarico e al carico delle merci del negozio.

A notare l'uomo, uno straniero di 35 anni, è stato il direttore. Il 35enne si muoveva con andamento incerto. I poliziotti hanno immediatamente provveduto ad avvicinare il soggetto che ha iniziato a insultare e opporre resistenza, provando anche a fuggire e poi a sottrarre la pistola dalla fondina di uno dei due poliziotti.

Fermato e messo in sicurezza, l’uomo è stato accompagnato il Commissariato ed è stato denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità. Multato per manifesta ubriachezza.