Agello in festa con l'arte e la gastronomia

Con un panorama unico che abbraccia tutta la pianura da Perugia a Magione, il castello di Agello diventa protagonista per una settimana, dall’8 al 13 agosto, della festa organizzata dalla Pro loco.

Gastronomia, intrattenimenti musicali e eventi legati all’arte caratterizzano la storica festa. Tra le proposte culturali la mostra di scultura allestita lungo le vie dell’antico abitato su cui svetta la storica torre, a cura dell’artista Fabrizio Fabbroni.

Le opere esposte sono state realizzate dagli artisti Paolo Ballerani, Sestilio Burattini, Daniele Covarino, Fernando Fabbroni, Diego Latella.

“La mostra diffusa ed il Castello di Agello – afferma Fabbroni - meritano di essere visitati e ringrazio il Presidente della Proloco Francesco Mezzetti, gli amici Libero Cipolloni e Gianni Dentini, tutti coloro che hanno reso possibile tale importante evento. per incentivare la curiosità e la conoscenza dell'evento e del luogo ho pensato di creare un semplice concorso fotografico in memoria di mio padre Fernando, a cui possono partecipare tutti con foto delle opere presenti. Il bando può essere scaricato nella mia pagina Facebook.”

Tra gli altri eventi la presenza dei 7Cervelli nella serata di apertura. Lo spettacolo dell’associazione teatrale Il Carro giovedì 10 agosto. Tutte le sere musica live. È previsto il servizio navetta per il centro storico da Piazza Sant'Antonio.