La festa del Piatto di Sant'Antonio Abate 2024: tra tradizione, spettacolo e la Fanfara a cavallo della Polizia

Per le celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio Abate 2024, la Fanfara a Cavallo della Polizia di Stato farà mostra delle sue antiche tradizioni di cavalleria militare con una processione che attraverserà Santa Maria degli Angeli.

Quest'anno il Piatto di Sant'Antonio Abate, organizzato dai Priori Serventi 2024, si festeggia domenica 21 gennaio. La giornata si apre alle 9 con il raduno di tutte le Prioranze in piazza Garibaldi e alle 9.45 dopo il corteo l’ingresso in Basilica Papale dove dalle 10 si terrà la Santa Messa, con investitura e giuramento dei Priori Entranti 2024, che saranno i Serventi del Piatto di Sant’Antonio 2025.

Alle 11.15 la processione solenne per le vie del paese con la Fanfara a cavallo della Polizia di Stato, le autorità e le associazioni. Alle 12.30, nel sagrato della Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli, la benedizione solenne degli animali e del pane offerto dai Priori Serventi 2024 sarà distribuito dai Priori Entranti.

Alle 13, la consumazione del Piatto nella taverna dei Priori Serventi e nei ristoranti aderenti. Nel pomeriggio di domenica, al Teatro Lyrick dalle 16.30, lo spettacolo degli alunni della scuola Patrono d'Italia “Odissea 2.0 - Ulisse torna a J’Angje”, alle 19 la consumazione del Piatto in Taverna e nei ristoranti aderenti. Alle 21.30 gran finale nella Taverna dei Priori, con l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.

Le celebrazioni del Piatto di Sant’Antonio Abate si sono aperte oggi, mercoledì 17 gennaio, con la giornata dedicata alle scuole. Nella mattinata all'Auditorium della scuola G.Alessi la premiazione del concorso grafico-pittorico dedicato a Sant'Antonio Abate e l'investitura dei Priorini e delle Priorine, i giovani chiamati in futuro a portare avanti la tradizione della Festa.

Per l’occasione il primo cittadino di Assisi Stefania Proietti ha sottolineato: “Quella di oggi è una giornata emozionante e sentita che ci porta a una festa meravigliosa da preservare. Vi aspettiamo tutti il 21 per festeggiare insieme ai vostri amici animali, complimenti ragazzi e ragazze”.

Alle parole di Proietti si sono unite quelle di Stefano Pastorelli a nome della Prioranza 2024: “Grazie agli studenti per i loro meravigliosi disegni, delle vere e proprie opere d'arte che ci hanno messo in difficoltà per scegliere le migliori. Per noi è un'emozione grandissima essere qui con voi oggi, buon Sant'Antonio a tutti.

Alle 17 in Piazza Garibaldi il Focaraccio con i Priori Entranti, saranno ufficialmente presentati il 19 gennaio in Taverna nella serata delle Prioranze. Il giorno dopo, sabato 20 gennaio dalle 16, l’arrivo della diligenza postale e delle delegazioni delle Confraternite di Sant’Antonio con cui sono stati stipulato patti di amicizia. Novità di quest’anno, la firma del nuovo patto con le Prioresse di Sant’Antonio Abate della parrocchia di Desulo (Nuoro). Continua inoltre tutti i giorni, fino a domenica, il divertimento alla Taverna dei Priori all’Antico Ristorante Biagetti e in Tavernetta: il tutto in attesa della grande festa di domenica.