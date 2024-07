Accusa un malore in stazione, 66enne salvato dalla Polfer

Soccorso dagli agenti della Polfer alla stazione di Foligno e salvato in tempo. Durante i normali controlli allo scalo, gli agenti hanno notato una persona, identificata poi per un egiziano di 66 anni, in evidente difficoltà.

I poliziotti hanno quindi avvicinato l’uomo che ha riferito di avere un forte dolore al petto e al braccio. A quel punto gli agenti, sospettando una crisi cardio respiratoria, hanno immediatamente richiesto l’intervento del personale del 118, monitorando e assistendo l’uomo fino all’arrivo dei sanitari che, sopraggiunti, dopo aver apprestato le prime cure, lo hanno accompagnato in ospedale a Foligno.