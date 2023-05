Comprare un edificio per demolirlo e valorizzare il castello di San Nicolò di Celle

Demolire delle costruzioni vecchie e fatiscenti per restituire bellezza al castello trecentesco di San Nicolò di Celle.

La struttura, nel territorio comunale di Deruta, campeggia al centro del piccolo borgo, con il suo impianto quadrato, a guardia dei passi nell’ampia pianura del Tevere. “A metà ‘900 alcuni nuovi edifici lo hanno deturpato occludendone in parte la vista d’insieme, peraltro rimasta sostanzialmente integra negli gli altri punti e con buoni restauri diffusi – racconta Luigi Fressoia di Italia Nostra - Oggi per volontà di un soggetto privato sensibile alla tutela del patrimonio culturale italiano, Remo Granocchia, sostenuto da Italia Nostra, nel borgo sta per avvenire un fatto singolare e molto positivo, di innegabile esempio per tutta la nazione: il primo dei due edifici deturpanti, dopo essere stato acquistato, sta per essere demolito sì da restituire al borgo il suo giusto aspetto”.

Il progetto di demolizione e sistemazione è stato seguito e approvato dalla Soprintendenza e con il favore del Comune di Deruta, proprietario del Castello. All’evento interverranno “autorità e personalità nazionali, consapevoli che moltissimi insediamenti storici meriterebbero intervento analogo a questo, di rimozione di brutture e ripristino dell’aspetto che compete a tali beni storici – conclude Fressoia - La tutela e valorizzazione dei beni culturali è un cardine per lo sviluppo economico, civile e culturale del nostro paese”.

“San Nicolò è il paese in cui sono nato e in cui ho vissuto sino a 16 anni. Sin da bambino ero impressionato e sconcertato dalla bruttezza delle costruzioni realizzate a ridosso del nostro Castello - riferisce, invece, Remo Granocchia - Il mio sogno di liberarlo da tali bruttezze si sta realizzando. Questo è un regalo che intendo donare al mio paese”.

Il programma prevede sabato 3 giugno alle ore 10 l’introduzione d Giuseppe Severini, seguirà il saluto del sindaco di Deruta Michele Toniaccini e l’intervento di Oreste Rutigliano già presidente nazionale di Italia Nostra, l’intervento di Fabio Palombaro, supervisore dell’intervento. A conclusione si procederà con l’atto simbolico di demolizione e poi un rinfresco con l’accompagnamento della banda musicale.