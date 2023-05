Bastia Umbra, si ferma in un campo e scarica rifiuti, ma dietro c'è la Polizia: multato

Gli agenti del Commissariato di Assisi mentre transitavano in via Cipresso a Bastia Umbra, hanno notato che il conducente di un camion aveva appena scaricato stralci di erba e ramaglie in un terreno privato.

Dopo averlo fermato e identificato come un italiano di 48 anni gli agenti lo hanno sanzionato per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, intimandoglio di raccogliere tutti e ripristinare lo stato dei luoghi.