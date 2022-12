Todi, con il "Baby pit stop" nasce uno spazio dedicato a genitori e bambini

Uno spazio dedicato a genitori e bambini, dove trovare accoglienza e momenti di relax. Il Movimento per la Vita, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, inaugurerà il prossimo 8 dicembre il primo “Baby Pit Stop” a Todi presso il punto Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).

"Vogliamo dare un segnale concreto di sostegno e supporto alle madri del nostro Comune ed a tutte le mamme che verranno a visitare la nostra città. Garantire questo ausilio alla maternità ed alla vita nascente con spazi accessibili e confortevoli per l’allattamento e l’accudimento dei bambini conferma la vocazione tuderte in favore della famiglia", ha dichiarato Daniela Durastanti Presidente del MPV Todi.

Negli ambienti dedicati non saranno disponibili solo poltrone e cuscini per l’allattamento e fasciatoi per il cambio dei pannolini, ma anche spazi giochi e una piccola biblioteca per intrattenere i bambini più grandi. L’intento è quello di dare alle neo-mamme un luogo tranquillo dove sostare in completo relax e venire accolte trovando tutto il necessario per i bisogni dei loro piccoli.

I Baby Pit Stop previsti saranno due uno presso lo IAT e uno situato presso la Biblioteca Comunale Lorenzo Leonj. Sono Luoghi di sosta e di rifornimento, dove mamme, padri e figli saranno benvenuti ed accolti con riserbo e discrezione".

"Il Comune di Todi, già certificato come ComuneFamily Friendly, con questa iniziativa continua a lavorare in una direzione già tracciata da tempo in favore della famiglia, una linea progettuale che auspichiamo diventi, prima possibile, una priorità nazionale", ha concluso Daniela Durastanti.