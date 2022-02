A Sansepolcro scoperto oltre un chilo di droga, nascosta in casa: i carabinieri arrestano un ventenne

E' stato beccato con più di un chilo di droga nascosto in casa: per questo è stato arrestato un ragazzo di 20 anni, di nazionalità italiana e già noto per reati simili.

Blitz dei carabinieri che hanno recuperato l’ingente quantitativo di droga che veniva spacciata in Valtiberina e, forse, anche nell’Altotevere umbro.

I militari proseguono nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti in tutti i comuni della Valtiberina. Questa volta, la zona interessata è il centro storico di Sansepolcro: l’interno delle mura ha visto la conclusione di una complessa attività di indagine grazie alla quale i carabinieri di via del Prucino hanno individuato alcuni luoghi in cui veniva nascosta la droga

I sospetti sono ricaduti su un giovane: da qui è iniziata una lunga indagine, con un monitoraggio costante, che ha portato alla perquisizione domiciliare avvenuta nel primissimo pomeriggio di ieri (lunedì 7 febbraio).

I militari, in borghese ed in divisa, sono entrati in casa del sospettato e l’hanno controllata a fondo. In diverse stanze abilmente occultata i carabinieri hanno trovato un gran quantitativo di marijuana ed hashish, divisi in vari involucri, per un valore al dettaglio di circa 9000 euro.

In tutto si parla di circa un chilo di marijuana già essiccata e di un etto e mezzo di hashish, tutto già imbustato nel cellophane e pronto per la vendita. Il cerchio si è chiuso intorno a uno spacciatore italiano poco più che ventenne, che peraltro è recidivo; infatti era già conosciuto alle forze dell'ordine per essere stato sorpreso in passato mentre spacciava droga.

A questo punto sono scattate le manette per il giovane. Questa mattina l'udienza di convalida: il giudice ha convalidato l'arresto del ventenne e, in attesa del processo definitivo , gli è stata imposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione dai carabinieri, con permanenza in casa nelle ore notturne.