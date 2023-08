A Panicale il pianoforte condiviso "per chi vuole fare cultura"

Un pianoforte a disposizione di chi fa cultura. Uno strumento di alta qualità, perfettamente restaurato nella parte meccanica, a disposizione di chiunque voglia realizzare intorno ad esso un'iniziativa.

E’ la proposta che la Libera Associazione Culturale Pankalon, in accordo con l’Amministrazione comunale di Panicale, lancia alle associazioni che operano nel territorio.

Con una lettera aperta firmata dal presidente, Eugenio Becchetti, Pankalon informa tutti i gruppi che operano nel campo socio-culturale di Panicale, della possibilità di usufruire gratuitamente di uno storico pianoforte, collocato nella Chiesa della Madonna della Sbarra.

Si tratta di uno strumento risalente al 1920, costruito da August Förster e che già è stato presentato al pubblico in un concerto lo scorso marzo.

Becchetti, nel rivolgersi a tutte le associazioni operanti nel territorio di Panicale e in generale a tutti coloro che si occupano di divulgazione culturale nel comprensorio del Trasimeno, confida in questo modo di ampliare l’offerta culturale locale.

Lo strumento messo a disposizione da Pan Kalon, come detto, in seguito ad un accordo con l’Amministrazione Comunale, è stato posizionato nella Chiesa della Madonna della Sbarra ed è disponibile, previa semplice richiesta alla stessa Associazione ed all’Ufficio Cultura del Comune di Panicale.

“Solamente una sinergia fra le varie associazioni culturali – scrive Becchetti - permette una programmazione artistica sempre più ampia e diversificata. Per far conoscere ed apprezzare al meglio questa iniziativa è nostra intenzione organizzare in tempi brevi una serata musicale in cui il giovane talentuoso pianista perugino Fabio Afrune farà nuovamente apprezzare le qualità dello strumento”.