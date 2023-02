A Paciano terminati i lavori di risanamento sulla provinciale. Riaperto al traffico il tratto in località Collazzone

Riaperto questa mattina al traffico il tratto di strada provinciale 310 di Paciano, dopo i lavori di risanamento. E’ terminato l’intervento effettuato dalla Provincia di Perugia nei giorni scorsi, finalizzato a eliminare le forti sconnessioni e avvallamenti dovuti al cedimento della scarpata stradale. In particolare i lavori hanno interessato il tratto fino al Km. 4+900 a partire dalla curva all'altezza della strada per località Collazzone in direzione Panicale. In questo punto si è provveduto a risanare la fondazione stradale e a realizzare una nuova pavimentazione. L'importo complessivo dell’opera è stato di 80mila euro.