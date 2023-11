La stampa 3D al servizio della medicina: uno straordinario intervento odontoiatrico a Gubbio

Un caso clinico di successo è stato realizzato presso il Servizio odontoiatrico di Gubbio, dove un team di specialisti dell’Usl Umbria 1, composto da Mario Guerra, coordinatore del Servizio Aziendale di Odontoiatria, Leonardo Palazzo, referente Polo Odontoiatrico di Marsciano e Cristina Rossi, specialista in Ortognatodonzia e Gnatologia, ha eseguito un intervento di enucleazione chirurgica di un odontoma composto, una neoplasia benigna che impedisce l’eruzione dei denti permanenti.

Grazie all’ausilio della stampa 3D, i medici hanno potuto simulare l’intervento e ridurre i rischi e i tempi operatori. Il paziente, un giovane ragazzo, ha potuto così recuperare la funzionalità e l’estetica del suo sorriso.

Leonardo Palazzo spiega: “Normalmente una volta eseguito l’intervento il rischio di recidive è bassissimo e quindi l’odontoma non compare più. Una diagnosi ritardata può rendere necessario l’uso di trazione ortodontica del dente o dei denti in contiguità con la lesione enucleata, al fine di orientarli in una posizione adeguata in arcata. L’estrazione degli elementi dentari è considerata opportuna in caso di degenerazioni cistiche”.

E ancora: “Considerati i grandi vantaggi che questo tipo di tecnologia offre, in tutte le branche della medicina, sarebbe auspicabile che in un prossimo futuro fosse introdotta nelle linee guida per il trattamento dei casi complessi. Si tratta di una preziosa opportunità che dovrebbe essere diffusa tra i medici e da loro comunicata ai pazienti che sono i fruitori ultimi maggiormente interessati” conclude Palazzo.

La stampa 3D si conferma così come una tecnologia innovativa e utile per la diagnosi e il trattamento delle patologie orali.