Quando la lavanderia diventa a "domicilio" o quasi: a Corciano spunta il primo locker d'Italia

C'era una volta il locker, quella scaffalatura "pubblica" nella quale far arrivare i propri acquisti on line e ritirarli comodamente quando possibile, invece di attendere a casa la consegna, con il rischio di mancare la consegna. C'era quel tipo di locker e, da qualche tempo, ce ne è anche uno di diverso tipo. Non è solo una questione di colore e di "modello", ma proprio di funzione. Un servizio nuovo, unico in Italia. Si trova al Quasar di Corciano. Prima di ritirare, a questo deposito, si consegna. Nello specifico, i panni da lavare che, entro 72 ore, vengono riconsegnati, nello stesso scomparto, lavati e asciugati da personale qualificato che si prende cura di tutto.

Il servizio, del tutto automatico, è gestito da una lavanderia ad acqua, la Bloomest di Madonna Alta: al locker si lasciano gli abiti o il piumone, le coperte, quello che serve. Si paga in contanti o con bancomat o carta fedeltà. A lavaggio completato, l'utente riceve il messaggio quando il bucato è pronto per essere ritirato. Con il qr code assegnato a ogni utilizzatore, spiegano i titolari, non c'è rischio di "rubare" il bucato di altri o di farselo soffiare sotto il naso. In questo modo, insomma, la lavanderia diventa a domicilio. O quasi.