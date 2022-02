A Città di Castello una mostra mercato dedicata all'Operazione Mato Grosso in Perù.

Una mostra mercato organizzata dagli oratori cittadini a favore dell'Operazione Mato Grosso in Perù.

Si intitola ''Una scuola sei asili nelle baraccopoli di Chimbote'' allestita in via santo Stefano, adiacente a Piazza Gabriotti. La mostra è visitabile in questo fine settimana e nel prossimo week end dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

''L’idea nasce in seguito all’incontro con il padre Armando Zappa, sacerdote nelle baraccopoli della città di Chimbote in Perú, dove i volontari dell’Operazione Mato Grosso hanno realizzato, attraverso il lavoro gratuito dei ragazzi, 6 asili di infanzia, e una grande scuola destinata ad accogliere bambini per tutto il corso dell’obbligo scolastico – hanno spiegato gli organizzatori della mostra - Il desiderio dell’iniziativa, promossa dagli oratori cittadini, é quello di far conoscere questa realtà attraverso immagini e filmati e contribuire al sostegno dell’opera tramite un piccolo mercato allestito in un suggestivo locale del centro storico».