A 84 anni mette in fuga i ladri entrati dalla finestra

A 84 anni mette in fuga i ladri entrati a casa sua. La scorsa notte, gli agenti del commissariato di Assisi sono intervenuti a Petrignano dove era stato segnalato un tentativo di furto.

A richiedere l’intervento dei poliziotti è stata una signora di 84 anni che, allarmata da alcuni rumori provenienti dalla stanza adiacente, si era portata nella camera mandando in fuga gli intrusi.

Agli agenti delle volanti l’anziana ha riferito che, mentre si trovava in cucina, aveva sentito dei forti rumori provocati dalla forzatura di un infisso. Avvicinatasi per vedere cosa stesse accadendo, aveva notato alcune persone che, colte in flagranza, si erano date alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

Dagli approfondimenti dei poliziotti è emerso che gli intrusi, prima di forzare la finestra, avevano divelto un’inferriata.

Sono in corso le indagini della Polizia di Stato per risalire agli autori del tentato furto.