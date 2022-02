Umbertide, indagini sul commando che ha rapinato portavalori: ''Ho visto la banda...'

Volto travisato da una mascherina o forse da un copricollo, pantaloni chiari e zoppicante, forse perchè ferito. E' l'identikit di uno dei rapinatori dell'ufficio postale di via Pitulo a Umbertide, che ha fornito una persone residente in via Kennedy alle forze dell'ordine. In quella zona, infatti, c'è stato il cambio dell'auto della banda e mentre i malviventi stavano parcheggiando la Fiat ''500 L'' rosso con il lunotto completamente in frantumi a una station wagon scura.

Il residente ha detto di aver visto due uomini: uno, come detto, con il volto nascosto o da una mascherina o da uno scaldacollo con dei pantaloni chiari e un po' claudicante, forse perchè colpito da un colpo di pistola; l'altro, invece, completamente vestito di scuro che dopo essere sceso dalla Fiat ''500'', prima di salire nella station wagon, sarebbe tornato indietro rovistando nell'abitacolo dell'auto per recuperare qualcosa che riteneva importante.

Piccoli particolari che potrebbero aiutare i carabinieri per capire chi abbia realizzato il colpo, lo scorso 26 gennaio. Erano le 8,20 quando il blindato della Vigilanza Umbra-Mondialpol arriva alla filiale di Poste Italiane di Umbertide.

Uno dei due vigilanti esce con dei contenitori dove c'erano il denaro: pare circa 300 mila euro, una somma importante per le pensioni del giorno. Dopo qualche passo arrivano i ladri: uno dei malviventi aggredisce il vigilantes: colpito alle costole e alla nuca con il calcio di un fucile, per poi fuggire con i soldi. Una prima fermata con la 500 rossa in via Kennedy per fare il ''cambio di auto'' e poi la fuga.