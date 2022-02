Umbertide, cavalcavia di via Madonna del Moro: al via i lavori per 800 mila euro

Oltre 800 mila euro per ill progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno il cavalcavia di via Madonna del Moro.

Il disco verde arriva dalla Giunta comunale e le opere porteranno a un miglioramento della funzionalità del cavalcavia che fa da collegamento con la zona industriale Madonna del Moro, della sua durabilità nel tempo, nonché ad un incremento delle performance strutturali attraverso alcuni fondamentali interventi come: la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale con nuovo asfalto, il rifacimento dei cordoli presenti, la sistemazione dei giunti, l'installazione di nuove barriere e quindi guard rail, il ringrosso delle pilastri del ponte, delle loro fondazioni, un intervento per le acque meteoriche e altre operazioni di adeguamento del cavalcavia.

I lavori si renderanno possibili grazie a un contributo ottenuto dal Comune di Umbertide a settembre 2021 erogato dal Ministero dell'Interno che ammonta a 800mila euro.

“Le opere di manutenzione del cavalcavia di via Madonna del Moro rappresenta un intervento molto importante che la nostra Amministrazione vuole portare avanti – affermano il sindaco Luca Carizia e l'assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Villarini – Grazie ai fondi ottenuti lo scorso anno da risorse statali pari a 800mila euro, la struttura sarà interessata da profondi interventi di messa a punto che permetteranno di portare a nuova vita la porta di accesso alla zona industriale, che rappresenta il cuore pulsante della nostra economia territoriale. Le risorse per le operazioni del cavalcavia di via Madonna del Moro fanno parte di un pacchetto più ampio di interventi che riguarderanno il nostro Comune che si aggirano intorno agli 1,9 milioni di euro. Senza dimenticare i progetti finanziati con 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana che Umbertide ha ricevuto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: da questi interventi inizia la strada per la città del domani”.