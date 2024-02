Giustizia, due giudici di pace in arrivo a Todi

Buone notizie per gli uffici iudiziari di Todi. A metà febbraio, infatti, il Consiglio Giudiziario ha disposto l'assegnazione di due Giudici di Pace alla sede di Todi, come da specifica richiesta dell'Amministrazione comunale che - spiega in una nota il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - "ha fatto sintesi delle interlocuzioni intrattenute sia con gli altri comuni della zona che con l'Ordine degli avvocati e con i professionisti operanti nel territorio".

Verso lo sblocco dunque una situazione che nel corso del 2023, per problemi di organico, ha visto maturare ritardi e conseguenti disagi anche per i cittadini, dato il rallentamento delle iscrizioni a ruolo, in parte comunque recuperate in questo primo scorcio d'anno.

Prima di insediarsi e avviare il nuovo corso i due nuovi Giudici di Pace dovranno effettuare una fase di formazione decentrata della durata di sei mesi. Al tal fine è stato già fatto un interpello ai Tribunali per avere la disponibilità volontaria di Magistrati a candidarsi quali formatori. Qualora non vi fossero, il Consiglio Giudiziario provvederà, nella riunione già fissata per il 14 marzo, ad individuare e nominare chi dovrà occuparsi della formazione.

"Da parte nostra - sottolinea l'assessore comunale Raffaella Pagliochini - continuiamo a vigilare per la contingentazione dei tempi e per un momento di confronto preliminare con i due nuovi Giudici di Pace, così da concordare già in questa fase una nuova articolazione dell'organizzazione degli Uffici Giudiziari di Todi".