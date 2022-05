Ingoia coca per sfuggire ai controlli, pochi giorni fa trovato con 11 dosi

Pochi giorni fa era stato arrestato perché trovato con 11 dosi di cocaina, questa volta l'involucro di cellophane con la droga lo aveva ingoiato. Ma non gli era bastato per evitare di essere fermato dagli agenti del commissariato di Spoleto.

L'episodio risale ad alcune sere fa. Gli agenti, impegnati in controlli nella zona di Pontebari, hanno trovato il giovane albanese nascosto in un cespuglio. Aveva cercato così di sfuggire ai controlli. Gli agenti avevano notato anche il suo tentativo di ingurgitare la dose. Che poi ha ammesso di aver ingoiato. Per questo, portato in ospedale, è stato sottoposto a trattamento farmacologico per evitare che potesse subire conseguenze dall'eventuale rottura dell'involucro. Per il possesso di cocaina è stato nuovamente denunciato, solo pochi giorni fa l'arresto e la condanna a 8 mesi e 2mila euro di sanzione, pena sospesa.