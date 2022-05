Sicurezza stradale, multe a raffica per cinture e cellulare

Controlli per la sicurezza stradale nello Spoletino. Sono stati verificati 265 documenti di riconoscimento e 230 carte di circolazione di veicoli fermati, 27 contravvenzioni legate al codice della strada la maggior parte delle quali per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, utilizzo del cellulare alla guida, eccesso di velocità e mancata revisione.

Durante il largo raggio sono state denunciate in stato di libertà due persone per guida in stato d’ebbrezza. Un 22enne è stato denunciato perché trovato con cocaina per uso personale. Questo il bilancio dell'attività svolta.