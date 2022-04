Borghi sicuri, controlli della polizia a Spoleto

L'operazione Borghi sicuri è approdata anche a Spoleto. Agenti del commissariato e del reparto prevenzione crimine, insieme alla polizia locale, hanno monitorato la città in un'attività preventiva contro i furti e per il rispetto delle normative anti covid anche in vista del ponte del 25 aprile, che potrebbe richiamare in città molti turisti. Particolare attenzione è stata riservata al centro, alla periferia e alla zona commerciale e industriale dove sono state 84 le persone identificate, 12 gli esercizi pubblici controllati e 47 i veicoli monitorati nel corso dei 6 posti di controllo effettuati. Domani toccherà ad Assisi.