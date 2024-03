Il turismo vola alto, inaugurato il ponte tibetano più alto d'Europa

Inaugurato oggi, alla presenza del commissario straordinario alla ricostruzione del sisma 2016, Guido Castelli, il ponte tibetano di Sellano, in provincia di Perugia. L’opera ingegneristica ha il primato di essere il ponte sospeso più alto d’Europa, con i 175 metri di altezza per una lunghezza di 517,5 metri, 1.023 scalini con una percorrenza stimata di 30-45 minuti, in base ai flussi stagionali, sopra la valle del fiume Vigi. Si trova nel centro del borgo di Sellano.h,