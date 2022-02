Covid, a San Giustino tamponi rapidi per gli studenti

Tamponi agli studenti, nello stesso giorno, per avere un quadro più chiaro e preciso. E' l'obiettivo dell'iniziativa messa in campo da Comune, Direzione Didattica, Istituto Comprensivo, Farmacia Polverini e Croce Bianca, volta ad effettuare con tamponi antigenici rapidi la tracciabilità delle classi del territorio poste in sorveglianza o quarantena.

Ai genitori è offerto un servizio che li sgrava dal pensiero della prenotazione. Questa prestazione, che ha avuto inizio il 24 gennaio scorso, è effettuata dal lunedì al sabato nei locali della ex-Stazione di San Giustino ed è gestita tramite una stretta e proficua collaborazione tra Scuola, Farmacia Polverini e Volontari della Croce Bianca.

“Questo periodo di pandemia - affermano Amministrazione comunale e i soggetti che stanno lavorando a questa iniziativa - mostra ancora una volta come la sinergia tra le parti riesce sempre a trovare soluzioni e risposte ai problemi della Comunità”.