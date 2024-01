Droga, blitz in un appartamento: un arresto

Blitz dei carabinieri in un appartamento di Passignano, dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne tunisino trovato con sedici grammi di hashish, materiale per il confezionamento e cinque telefoni cellulari. I carabinieri sono stati dapprima minacciati e poi aggrediti fisicamente.

Alcuni di loro, che hanno immediatamente bloccato l’uomo in escandescenza, contenendolo in totale sicurezza, hanno riportato lievi contusioni.

Il soggetto, a quel punto, ritenuto responsabile dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.