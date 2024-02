Sono oltre 30,2 i milioni ottenuti dalla Regione per la messa in sicurezza del Topino

È arrivato dal Ministero dell’Ambiente un incredibile stanziamento di oltre 30,2 milioni di euro, per finanziare l’intero progetto di messa in sicurezza del fiume Topino e per intervenire anche nell’area dell’ospedale di Foligno.

Dopo i tanti mesi in cui la Regione Umbria si è impegnata per reperire i finanziamenti necessari per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico del bacino del fiume umbro, volti alla difesa della città di Foligno fino a eventi di piena eccezionale aventi tempi di ritorno cinquantennali, sono dunque giunte le soddisfazione.

A dichiararlo la presidente della Regione Donatella Tesei, insieme all’assessore regionale ai Lavori pubblici, Enrico Melasecche, che hanno espresso grande soddisfazione per l’obiettivo raggiunto che permetterà di mandare avanti un intervento, di importanza prioritaria, la cui progettazione ha avuto inizio già dal 2000, da parte del Consorzio di Bonificazione Umbra, e si era interrotta poiché le risorse si erano rivelate insufficienti.

“Per la prima volta nella ripartizione annuale è stata destinata una quota di risorse di tale entità. Ringraziamo pertanto il Ministero per l’attenzione con cui sono state recepite le nostre richieste e lo sforzo concreto compiuto” hanno concluso la presidente e l’assessore.