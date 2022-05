Bastia, terrorizza il vicinato per due giorni, denunciato per minacce e porto ingiustificato di armi

Per due giorni ha terrorizzato il vicinato. Minacciando chiunque si trovasse a tiro. Anche con un seghetto, quello che gli agenti del commissariato di Assisi gli hanno visto gettare a terra al loro arrivo. A chiamarli una donna di Costano, che, appunto, aveva detto di essere stata minacciata dall'uomo, trovato a torso nudo e in evidente alterazione. L'uomo, dopo l'identificazione, è stato denunciato per il reato di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.Gli agenti, dopo aver tranquillizzato i vicini, li hanno invitati a richiedere l’intervento della Polizia di Stato in caso di nuovi episodi.