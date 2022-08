Un'estate da leggere e colorare al Quasar

Estate significa vacanze e, per i bambini, anche passatempi da portare con sé e con cui occupare il tempo in maniera divertente. Il Quasar village, grazie a un’iniziativa attivata in occasione della Festa del libro, regala ai più piccoli dei libricini, realizzati in collaborazione con La Luna degli Artisti, e le matite per colorarli. Ogni sabato, fino al 4 settembre, dalle 10 alle 20, è possibile ritirarli presso Helpy, la nuova postazione multiservizi del centro commerciale di Ellera di Corciano, situata all’interno della galleria.

Una nuova realtà, quella di Helpy, che arricchisce l’esperienza del cliente all’interno del centro commerciale fornendo tante informazioni e servizi, tra cui l’attivazione del Telepass, la prenotazione di controlli medici gratuiti disponibili all’interno della attività della struttura (esame tricologico, visita nutrizionistica, misurazione pressione, test vista computerizzato, test misurazione udito, visita baropodometrica, check up odontoiatrico) e, ancora, l’acquisto di biglietti per molti parchi divertimento italiani a prezzo ridotto.