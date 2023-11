Colletta alimentare, Magione in prima linea

Con circa 150 i volontari, tra cui molti giovanissimi, impegnati e oltre cinquemila chili di prodotti raccolti in occasione della Giornata nazionale della colletta alimentare Magione conferma la sua generosità quando si tratta di collaborare per cause che possano essere di aiuto alle persone in difficoltà.

A donare sono stati veramente in tanti mettendo a disposizione tutto ciò che può essere utile per raggiungere lo scopo. Le aziende del territorio hanno messo così a disposizione i magazzini per il deposito della merce donata, furgoni e autisti per il trasporto. Migliaia di persone hanno poi donato vari generi alimentari che hanno raggiunto la ragguardevole quantità che verrà utilizzata per aiutare persone in difficoltà del comune di Magione.

“Siamo abituati a questa grande solidarietà da parte dei magionesi – commenta l’assessore del Comune di Magione, Silvia Burzigotti - Lo abbiamo visto in tanti momenti di difficoltà che il nostro paese si è trovato, indirettamente, a gestire. È accaduto, per ricordarne alcuni, con i terremotati di Norcia e con gli ucraini fuggiti dal loro paese a causa della guerra. Anche per la Giornata della colletta alimentare, che va a dare sostegno alle famiglie del nostro paese, vediamo riconfermata la solidarietà, la carità e l’amore per il prossimo dei nostri concittadini”.

“Un grande momento di solidarietà – commenta Emanuele Rubeca, della Caritas parrocchiale di Magione tra i promotori della Colletta – che ci consentirà di dare sostegno alle famiglie che si rivolgono alla nostra sede”.