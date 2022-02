Città di Castello, novità in vista per l'Abbazia di Badia Petroia

Una nuova vita per la millenaria abbazia di Badia Pertroia. L'obiettivo si sta avvicinando a grandi passi, grazie al lavoro del ''Comitato Ripristino Badia Petroia odv'', che a circa un anno dalla sua nascita conta alcune decine di soci e opera in sinergia con le istituzioni comunali e le associazioni locali oltre a proporre eventi ed iniziative culturali.

Nelle ultime settimane sono stati raggiunti importanti obiettivi per il recupero della struttura, come lo stesso comitato annuncia.

"La diocesi ha recentemente portato a termine il restauro dell'atrio all’aperto che ora gode di un impianto di illuminazione all’avanguardia in grado di creare un’atmosfera suggestiva e di valorizzare a pieno l’ingresso – hanno spiegato - Inoltre, un grosso passo in avanti è stato compiuto per sbloccare la questione della parte sinistra. Da alcuni anni, a causa di una struttura pericolante adiacente l’abbazia, l’atrio è stato messo in sicurezza con armature che ne deturpano la bellezza e la piena fruibilità: la diocesi, nella persona dell’economo Gianfranco Scarabottini e del parroco di Badia Petroia Don Adolfo Vichi, è finalmente riuscita ad annettere metà di questa struttura per poterla ristrutturare una volta che sarà disponibile anche la particella mancante; in questo modo sarà ripristinato il perimetro originale dell’antica chiesa monastica".

Ottime notizie anche per la cripta del X secolo inaccessibile ormai da anni: il Ministero della Cultura appalterà i lavori per l’estate in quanto una prima tranche dei fondi è già stata stanziata e le pratiche burocratiche progettuali sembra stiano avanzando senza particolari intoppi" hanno concluso.