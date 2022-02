Città di Castello: litiga con il vicino di casa in strada, ma è positivo al Covid, denunciato dalla polizia

Nonostante fosse positivo al covid si è messo a litigare con il proprietario di casa e ha chiamato la polizia che l'ha denunciato.

Protagonista di questa vicenda è un cittadino tunisino di 56 anni. L'uomo nei giorni scorsi ha chiamato gli agenti del commissariato di polizia di Città di Castello per una lite con il suo padrone di casa.

Secondo quanto aveva riferito lo straniero, infatti, l'italiano, vicino di casa e proprietario dell'appartamento in cui viveva il cittadino tunisino, lo aveva aggredito verbalmente intimandogli, con toni accesi, di lasciare l’abitazione perché doveva eseguire alcuni lavori di ristrutturazione, minacciando di avviare le procedure di sfatto in caso di diniego.

Una discussione che ben presto si era spostata al di fuori dell'abitazione, in una strada nel pieno centro storico della cittadina tifernate.

Il 56enne ha raccontato di non aver ancora trovato una soluzione alternativa e solo per questo motivo non aveva ancora liberato la casa.

Gli operatori, a quel punto, hanno sentito il vicino che ha spiegato agli agenti che il contratto di affitto era terminato lo scorso giugno ed era stanco di aspettare.

Dopo aver calmato le parti e averle invitate a consultare un legale, i poliziotti hanno proceduto alla loro identificazione. Da ulteriori approfondimenti è emerso che il 56enne risultava positivo al Covid: da qui la denuncia per il reato di epidemia.